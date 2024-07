Quelle troppe auto in sosta in una sera d'estate in piazza Pertini

ANCONA – Nella giornata di ieri un nostro assiduo lettore ci ha inviato una foto per segnalarci le tante auto parcheggiate in piazza Pertini. L’immagine, ci assicurano, è stata scattata appena prima delle 21 del 3 luglio. Altri ancora ci confermano che le automobili in sosta, nell’ora successiva, sono addirittura andate ad aumentare.

La situazione, dopo aver condotto una piccola ricerca, è a quanto emerge la seguente: alcune delle vetture ferme in zona rinoceronti di Trubbiani sono dell’organizzazione del torneo di calcetto comunemente noto come ‘Il piazza Pertini’ ed erano quindi munite di regolare permesso per sostare. E le altre? A quanto pare alcuni degli oltre 2mila appassionati corsi a vedere la finalissima in programma proprio quella sera hanno così ragionato: «I varchi sono aperti, qualche macchina è già parcheggiata e per giunta in modo ordinato, è chiaro che questa sera qui si può sostare». E invece non era così.

Alla polizia locale tuttavia non è mai giunta nessuna segnalazione in merito.