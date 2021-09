Tiro con l'arco, gli arcieri de "Il Falco" festeggiano i 40 anni al campo di via Artigiano

FALCONARA - Festa grande sabato 18 settembre al campo di tiro con l’arco di via dell’Artigianato, dove l’associazione sportiva dilettantistica Arcieri Il Falco celebrerà i suoi quarant’anni dalla costituzione, avvenuta il 15 settembre 1981. E’ stata la prima Associazione di Tiro con l’Arco (sport olimpico) fondata nella provincia di Ancona, diventando immediatamente un punto di riferimento per gli sportivi della Regione.

Ha realizzato, in un’area incolta messa a disposizione dall’amministrazione comunale nella zona industriale di Castelferretti, un bellissimo impianto sportivo dedicato al tiro con l’arco e completamente finanziato dai soci. I suoi atleti partecipano alle gare di calendario della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco su tutto il territorio nazionale. Negli anni ha formato atleti che hanno conquistato il podio ai campionati italiani e regionali oltre che alle varie gare interregionali, alcuni atleti sono stati selezionati per far parte dei gruppi della nazionale e per rappresentare la Regione Marche alla Coppa delle Regioni. Per ringraziare il gruppo di amici che credettero fermamente nel progetto e costituirono l’associazione Il Falco è stata organizzata nella mattinata di sabato 18 settembre 2021, presso il campo di tiro con l’arco, in via dell’Artigianato 10/A a Falconara Marittima, la consegna della “Medaglia dell’Anniversario” ai soci fondatori e alle autorità. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18, l’impianto sarà aperto alla cittadinanza che potrà assistere a dimostrazioni di tiro con l’arco eseguiti dagli atleti dell’associazione e ammirare alcune foto della mostra ‘Quarant’anni… a bersaglio’. In caso di maltempo l’attività pomeridiana verrà rinviata a domenica 19 Settembre con le stesse modalità.