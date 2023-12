Parcheggi introvabili in centro, auto davanti al passo carrabile. Un residente: «Servono pù controlli»

ANCONA- Il problema del parcheggio, come noto, è molto sentito ad Ancona. Trovare un posto dove lasciare la propria auto è difficile, tanto per i residenti, tanto per chi arriva in centro con il proprio veicolo per lavoro o per svago. Ancor più difficile è trovare un posto che non sia a pagamento, ecco quindi che le auto vengono lasciate dappertutto, anche dove non si potrebbe. Un nostro lettore, ad esempio, ci ha segnalato che in via Fanti, da quando ha chiuso il fabbro alcuni mesi fa, gli automobilisti parcheggiano davanti al passo carrabile del civico 13. Cercano un posteggio di fortuna anche lateralmente al passo carrabile dello stabile al civico 11, rendendo difficili le manovre per chi deve entrare e uscire dal garage.

«Vicino al passo carrabile al civico 11 ci sono le strisce gialle, ma le auto vengono parcheggiate lì lo stesso - spiega un residente-. Posteggiano anche davanti al passo carrabile del civico 13, dove c'era il fabbro, lasciando i veicoli per l’intera giornata. Ho telefonato ai vigili più volte, ma non c’è stato nessun intervento. Ho scritto alla Polizia locale il 24 novembre, ma non ho ricevuto risposta così come nella mail del 15 dicembre, nella quale chiedevo un appuntamento. Ieri, per caso sono passati i vigili che hanno fatto la multa all’auto parcheggiata davanti al passo carrabile del civico 13. È stato un episodio sporadico, servono più controlli».