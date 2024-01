Epifania della solidarietà per il Club AutoMoto Storiche di Ancona

Epifania all’insegna della solidarietà per il club Auto Moto Storiche di Ancona che propria nella giornata del 6 gennaio ha organizzato un evento presso il Centro Papa Giovanni XXIII in via Madre Teresa da Calcutta. Un evento che ha visto il club donare un piano di cottura alla comunità del Samaritano un regalo particolarmente gradito per gli ospiti della struttura che di fatto vivono all’interno del complesso. Soci del club che con le loro auto storiche si sono ritrovati in piazza Salvo d’Acquisto nei pressi della sede sociale per poi raggiungere il centro di via Madre Teresa da Calcutta in zona Posatora ad Ancona. Ad attendere l’arrivo delle auto d’epoca i responsabili del centro. Auto che poi sono rimaste in esposizione nel piazzale mentre all’interno è avvenuta la consegna del piano di cottura. Evento che peraltro faceva parte del programma “ La Befana dell’Asi” con tanto di collegamento in streaming sui canali ufficiali dell’Asi