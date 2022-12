Club auto e moto storiche, svelati i primi eventi del 2023

ANCONA - «Nonostante il 2022 sia partito, in fatto di eventi, solo alla metà di maggio per i noti problemi legati alla pandemia, abbiamo organizzato tante manifestazioni compreso il Trofeo del Monte Conero, la Coppa Città di Ancona, le due date a piazza Cavour con l’esposizione dei veicoli d’epoca cosi come la giornata al Porto Antico in occasione dell’arrivo del Vespucci». A parlare, in occasione del pranzo per il tradiuzionale scambio degli auguri di Natale,è il presidente del Club Auto Moto Storiche di Ancona Franco Casamassima, che dopo aver ricordato il 2002 svela le prime date per quello che riguarda il nuovo anno: «Stiamo lavorando a tanti eventi a cominciare da quello in programma nel primo fine settimana di marzo, sarà dedicato alla figura di Enrico Mattei e Matelica, città che ci andrà ad ospitare con tanto di esposizione di veicoli d’epoca. A seguire ci saranno altri eventi , ci stiamo lavorando da un paio di settimane e tra questi il Raid dell’Adriatico che andremo ad organizzare con il club di Senigallia e quello di Pesaro».

E proprio il Raid dell’Adriatico viene ricordato anche da Silvia Pierdicca, esponente di punta e consigliere del Club Auto Moto Storiche di Ancona: «Il Raid dell’Adriatico vedrà la partecipazione a livello organizzativo di ben tre club, noi quello di Senigallia e quello di Pesaro. E’ un evento piuttosto complesso ma buona parte del lavoro è stato definito grazie agli incontri fatti nelle scorse settimane. Restano da definire dei dettagli per il resto il programma è quasi che pronto».

Il pranzo per gli auguri di Natale e per l’anno che verrà si è tenuto nella splendida cornice del ristorante “L’Ascensore” al Passetto di Ancona e ha visto la partecipazione di oltre 50 persone. Tra queste Sergio Sparapani dipendente comunale autore di numerosi libri sulla storia di Ancona: «Il Club Auto e Moto Storiche di Ancona fa parte del tessuto sociale della città. Tutti gli eventi che vengono organizzati finiscono con il portare ad Ancona tanta gente come avvenuto in occasione del Trofeo del Monte Conero o la Coppa Città di Ancona. Essendo impiegato nel settore del turismo non posso che confermare che proprio queste iniziative fanno conoscere la città e sopratutto creano un volano all’intera economia».