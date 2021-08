In auto dentro al cimitero, via ai controlli a sopresa: cosa si rischia

CAMERANO - A seguito della segnalazione di auto che entrano nel Cimitero Comunale senza averne diritto, nei prossimi giorni alcune pattuglie della Polizia Locale potrebbero effettuare dei controlli a sorpresa o convocare i proprietari delle targhe segnalate. Il Comune ricorda a tutti i cittadini che l’accesso al cimitero di norma è a piedi, per motivi di salute o di deambulazione, debitamente certificati, (possesso contrassegno invalidi, certificazione rilasciata dal proprio medico, pass rilasciato dal Comune) è possibile visitare le sepolture dei propri familiari, a mezzo veicoli.

Coloro che con autovettura circolano all’interno del cimitero senza la dovuta autorizzazione, potrebbero ricevere sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. Si fa inoltre presente che sono in corso i lavori di impermeabilizzazione di 52 loculi che sono stati liberati a seguito delle operazioni di estumulazione ordinaria. Successivamente all’impermeabilizzazione si provvederà all’installazione di nuove lapidi. I lavori, per tempi limitati, potrebbero prevedere l’interdizione al passaggio di alcune aree cimiteriali con l’apposizione di transenne o nastri nei punti in cui viene eseguito l’intervento.