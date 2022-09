Sfilano le auto d'epoca, la storia su quattro ruote passa all'ombra del Conero

NUMANA - A fine estate il Circolo Automotoveicoli d’Epoca torna ad organizzare la Due Giorni del Conero, altro appuntamento tradizionale del sodalizio marchigiano, giunto alla sua 26^ edizione. L’evento è dedicato alle vetture d’epoca immatricolate entro il 1985. Per l’occasione il programma partirà già nel pomeriggio di venerdi 23 settembre, con un primo itinerario che avrà inizio dall’Hotel Numana Palace, sede logistica di quest’edizione, per raggiungere dopo Potenza Picena la vicina Recanati e le terre leopardiane, rese famose dal grande poeta. Presso il Teatro Persiani sarà visitabile il Museo della Musica.

La seconda giornata di sabato 24 dopo un percorso lungo la Riviera, porterà gli equipaggi partecipanti verso Ancona, per vistare il Cantiere Isa Yachts della Palumbo Superyachts. La sosta di metà giornata è prevista nella cittadina di Montefano al confine tra l’anconetano ed il maceratese, dove dopo il pranzo al Palazzo Carradori si apriranno per l’occasione lo spazio espositivo Mostra Ghergo dedicato dai suoi concittadini al fotografo Arturo Ghergo, celebre ritrattista e fotografo di moda, il vicino Teatro La Rondinella, per poi visitare la Cantina dell’Azienda Agraria Degli Azzoni. Il rientro a Numana, con la cena di gala precederà l’avvio della terza giornata di manifestazione di domenica 25. Attraverso altri suggestivi itinerari, ci si muoverà verso Massignano, per raggiungere Loreto e la sua Basilica, per una sosta in Piazza della Madonna e la benedizione delle auto d’epoca e degli equipaggi da parte del Vescovo. Le fasi conclusive saranno nuovamente a Numana, al termine di evento che coniuga come sempre la cultura, il paesaggio, le bellezze del territorio tanto apprezzato dai flussi turistici, senza tralasciare tradizioni e tipicità gastronomiche da scoprire edizione dopo edizione.