Giornata nazionale del veicolo d’Epoca: ci sarà anche l’unita cinofila della Guardia di Finanza

Tutto pronto in casa del Club AutoMoto Storiche di Ancona per quello che riguarda la Giornata Nazionale del Veicolo D’Epoca. Un'iniziativa a caratura nazionale organizzata dall’Asi che ad Ancona vedrà l’intero evento domenica 24 settembre in piazza Roma.

Una giornata curata come detto dal Club AutoMoto Storiche di Ancona con la partecipazione di tante auto d’epoca che saranno abbinate ai cani. Iniziativa che torna a distanza di 11 anni con questo binomio auto d’epoca e cani destinata a richiamare il pubblico delle grandi occasioni. Proprietari dei cani che non necessariamente devono anche essere proprietari anche di vetture il che significa che l’intero evento è aperto a tutti.

A proposito di cani in occasione di questa giornata cosi importante per il capoluogo di Regione è confermata anche la presenza delle unità cinofile della Guardia di Finanza che effettuerà proprio in piazza Roma una dimostrazione dove sarà possibile vedere questi cani all’opera cosi prezioso nell’individuare sostanze stupefacenti. Piazza Roma ad Ancona che peraltro sarà in collegamento streaming con i canali dell’Asi proprio dare risalto a questo evento che si avvale del patrocinio del Comune di Ancona. Il raduno è fissato per le ore 9,30 momento in cui ci sarà l’abbinamento tra cani ed auto storiche cosa che permetterà poi la presentazione della giuria e la successiva sfilata dei partecipanti. Previste anche delle premiazioni per l’eleganza e per il carattere sportivo.