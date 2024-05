L'aurora boreale vista dal Conero: lo spettacolo del cielo color fuoco e rosa

ANCONA – Un’esplosione solare che, in assenza di luce artificiale, si tramuta agli occhi degli osservatori in una cartolina notturna mozzafiato. Il fenomeno, detto SAR (Stable Aurora Red), è stato originato da una espulsione di massa coronale (in gergo, Cme), che ha innescato una tempesta geomagnetica di classe G2-G3. Fenomeno molto raro alle nostre latitudini, e per questo particolarmente atteso.

Tra i nostri lettori, Pierluigi Nisi (i suoi scatti sono reperibili su Facebook sul profilo "pierluigi.nisi.photo" e su Instagram "piennephoto") ha avuto notizia di questa esplosione e si è preparato con la macchina fotografica. Grazie all’app Aurora, capace di inviare notifiche in presenza del fenomeno, ha ricevuto gli avvisi che segnalavano forte attività, di valore KP9, recandosi nella zona buia nei pressi della Riviera del Conero e scattando alcune foto estremamente suggestive.

«Nonostante la loro somiglianza con le aurore rosse – spiega Pierluigi nelle sue ricerche effettuate sull’evento – i SAR sono qualcosa di diverso e abbastanza raro. Si originano nell’alta atmosfera, a un’altezza di oltre 300-400 km, e sono il risultato dell’eccitazione dell’ossigeno atomico, in "fasce" ad anello che circondano il nostro pianeta (le "fasce di Van Allen", una sorta di "ciambelle" attorno alla Terra dense di particelle cariche, che restano attorno al pianeta a causa del campo magnetico terrestre). Si generano quando si verifica un significativo afflusso di materiale dal Sole, come avvenuto in questa occasione a causa delle tempeste solari in atto: il campo magnetico terrestre viene disturbato, l’altitudine delle "fasce" si abbassa e, interagendo con l'atmosfera, trasferiscono energia termica all’ossigeno presente, generando gli archi rossi luminosi».