Aumenti record della benzina, stangata sui carburanti

Per l'Unione consumatori un record da novembre 2018. In un anno per il Codacons i prezzi hanno registrato un aumento del 16,4%

L'aumento del petrolio spinge i prezzi dei carburanti: secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico i prezzi dei carburanti sono in modalità self service, 1,634 euro al litro per la benzina e a 1,495 euro per il gasolio. Si tratta, spiega l'Unione consumatori di un record da novembre 2018 . In un anno per il Codacons i prezzi hanno registrato un aumento del 16,4%.

Prezzo della benzina cosa succede

Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che ieri hanno continuato la propria salita, è stata nuovamente Eni a ritoccare verso l'alto i prezzi raccomandati, con un rialzo di 1 centesimo su benzina e diesel. Di conseguenza anche i prezzi praticati sul territorio, registrando gli effetti degli interventi, risultano in crescita.

All'origine della nuova corsa dei prezzi il disaccordo tra i Paesi Opec sull'aumento della produzione di greggio che ha galvanizzato il barile spingendolo verso i 78 dollari.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:

benzina self service a 1,635 euro/litro (invariato, compagnie 1,642, pompe bianche 1,617), diesel a 1,495 euro/litro (invariato, compagnie 1,505, pompe bianche 1,470).

benzina servito a 1,759 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,805, pompe bianche 1,668), diesel a 1,633 euro/litro (invariato, compagnie 1,686, pompe bianche 1,524).

Gpl servito a 0,666 euro/litro (+1, compagnie 0,677, pompe bianche 0,652),

Metano servito a 0,979 euro/kg (invariato, compagnie 0,986, pompe bianche 0,973),

Gnl 0,998 euro/kg (compagnie 0,995 euro/kg, pompe bianche 1,001 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade:

benzina self service 1,733 euro/litro (servito 1,933),

gasolio self service 1,608 euro/litro (servito 1,850),

Gpl 0,772 euro/litro,

Metano 1,072 euro/kg,

Gnl 1,038 euro/kg.

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 470 euro per mille litri (+4, valori arrotondati), diesel a 442 euro per mille litri (+1, valori arrotondati).

Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.198,29 euro per mille litri, diesel a 1.059,80 euro per mille litri.