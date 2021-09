Attività fisica e giusta alimentazione, la ricetta del Falconara Sport Day

Vita troppo sedentaria e abitudini alimentari sbagliate. Il tutto accentuato dalla pandemia tra lockdown e restrizioni con il risultato che i marchigiani hanno sempre più problemi di peso fin da bambini. La contromossa per invertire la tendenza sta nell’attività fisica costante e in una dieta bilanciata ma senza rinunciare al gusto. Occorre intervenire di fronte a dati allarmanti. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità più del 30% dei bambini marchigiani tra gli 8 e i 9 anni ha problemi con il peso con i casi di obesità che hanno raggiunto una percentuale che sfiora il 9%. Uno su quattro non fa attività fisica (24.4% maschi, 27,2% femmine). Il 15% consuma frutta o verdura appena una volta alla settimana o mai, solo il 57% fa una colazione qualitativamente adeguata e oltre l’8% non la consuma affatto. In totale, nelle Marche, il 46% della popolazione è sovrappeso con un 10% che raggiunge l’obesità. Di questo si parlerà venerdì 10 settembre alle 18 al Centro Pergoli nel corso dell’incontro dal tema “Sport ed educazione alimentare”. L’appuntamento è stato organizzato nell’ambito del Falconara Sport Day in collaborazione con Coldiretti Marche.

La giornalista Federica Serfilippi intervisterà la responsabile di Coldiretti Donne Impresa Francesca Gironi e Francesca Raffaelli, biologa nutrizionista nota al grande pubblico per le sue partecipazioni come divulgatrice scientifica alla trasmissione tv “Mi manda Rai 3” e partner scientifico del progetto educativo “Lo Sviluppo Sostenibile e l’Educazione Alimentare”, pronto a entrare nelle scuole già da quest’anno con l’obiettivo di far crescere consumatori attivi e consapevoli facendo apprendere ai consumatori del futuro la stagionalità dei prodotti, la differenza tra un cibo locale e uno che arriva dall’estero, l’importanza dell’alimentazione dalla scelta del prodotto al momento del pasto. Alimentazione fondamentale da piccoli, importantissima anche per chi fa sport. Ne sa qualcosa Alessandro Marinelli nutrizionista della Lube Volley alle prese con i menu dei campioni d’Italia della squadra marchigiana. Per poter accedere al Pergoli e assistere in presenza sono necessari green pass e prenotazione online su https://tinyurl.com/27hnrym9 (spunta "attività giovanili"). L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook Comune di Falconara Marittima - Falconara Online e Associazione Futura - Falconara Marittima. Si tratta dell’evento conclusivo del Falconara Sport Day 2021, organizzato dal Comune di Falconara in collaborazione con l’Ambito Sociale Territoriale 12 e l’associazione Futura nell’ambito del progetto Orizzonte Giovani, cofinanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale. Alla realizzazione dell’iniziativa hanno contribuito anche anche il Rotary Club di Falconara, il Soroptimist Club di Ancona, il Crai Extra – Le Ville, È Green Mobility di Ancona, lo studio Gobbi Natalini di Falconara e Ulisse Servizi.