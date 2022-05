Identità digitale facile, servizio di attivazione SPID in piazza (gratis)

Il Comune di Ancona in collaborazione con Migliorattivamente organizza una giornata di supporto ai cittadini per l'attivazione di SPID e per la diffusione delle informazioni sull'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale che, con una unica password e con un solo click, consente l'accesso a tutti i servizi on line della Pubblica amministrazione. L'appuntamento è per venerdì 10 giugno 2022 dalle 18 alle 22 in piazza Roma, dove chi vorrà o ne avrà bisogno potrà ricevere assistenza nella creazione delle credenziali, che poi potranno essere utilizzate ogni volta che su un sito o un'App si trova il pulsante “entra con SPID”, per i servizi online sia della Pubblica amministrazione, sia dei privati aderenti, sia di alcuni Paesi dell’Unione Europea.

«L'identità digitale, che peraltro a breve dovrà essere usata obbligatoriamente per utilizzare i servizi online della PA – spiega l'assessore all'Informatica Andrea Guidotti - è uno strumento di semplificazione e di vicinanza ai cittadini, perché di fatto garantisce a tutti un accesso ai servizi online veloce e intuitivo, con il risultato concreto di tagliare le attese, le code agli sportelli e, più in generale, di semplificare il rapporto dei cittadini con gli uffici pubblici».

Venerdì 10 giugno in piazza Roma sarà possibile attivare SPID gratuitamente. E' consigliabile prenotare via mail a info@migliorattivamente.org. Possono partecipare tutti i cittadini portando con sé un documento di riconoscimento italiano (carta di identità, passaporto, patente) e la tessera sanitaria in corso di validità. Migliorattivamente è una associazione di promozione sociale che in questa iniziativa garantisce sia il rilascio delle informazioni e il necessario supporto, sia la procedura di verifica dell'identità personale di coloro che vogliono dotarsi dello SPID in qualità di RAO (Registration Authority Officer). Per informazioni sul Sistema pubblico di identità digitale: www.spid.gov.it; https://identitadigitale.gov.it/

Contatti Comune di Ancona: ufficio Relazioni con il pubblico – urp@comune.ancona.it – tel. 0712224343. Per informazioni su Migliorattivamente: www.migliorattivamente.org.