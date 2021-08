Atma, esigenze di mobilità: ultima settimana per rispondere ai questionari

Ultima settimana per rispondere ai questionari on line promossi da Atma con l’obiettivo di raccogliere contributi e pareri di utenza e studenti sulle effettive esigenze di mobilità di ciascuno. «Una preziosa opportunità - si legge nella nota - per i viaggiatori e per la società di gestione del trasporto pubblico di Ancona e provincia, che grazie alle informazioni ottenute dai 750 sondaggi, già compilati tra il 19 luglio e il 1 agosto, ha iniziato a mettere insieme importanti suggerimenti, utili ad aggiornare il servizio in vista della ripartenza di settembre».

Per partecipare c’è tempo fino a lunedì 9 agosto ed Atma invita cittadini e studenti ad unirsi ancora più numerosi per fornire il proprio apporto, essenziale per organizzare al meglio linee ed orari nei prossimi mesi. «Questa iniziativa – afferma il presidente di Atma Muzio Papaveri – è per noi particolarmente rilevante in quanto ci consente di costruire un servizio sempre più funzionale ed efficiente, tarato sulle reali e mutate abitudini di viaggio. Valuteremo attentamente tutte le proposte pervenute, così come abbiamo fatto lo scorso anno con l’unico sondaggio rivolto all’intera comunità. Proprio in virtù dell’ottimo riscontro ottenuto, quest’anno abbiamo deciso di aprire un canale dedicato agli studenti per i quali è stato realizzato un questionario ad hoc. In previsione del ritorno in aula in presenza, la voce dei ragazzi che utilizzano l’autobus nel tragitto casa – scuola e viceversa è determinante per avere un quadro completo e proseguire con entusiasmo nel percorso di continuo miglioramento». I questionari sono disponibili sulla home page del sito dell’azienda e sulla sua pagina Facebook.