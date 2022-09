Atemporal, l'iniziativa di benessere e musica dedicata alle vittime dell'alluvione

FALCONARA - E’ stato dedicato alle vittime dell’alluvione l’appuntamento di ieri, domenica 18 settembre, con Atemporal, l’iniziativa che coniuga yoga, musica dal vivo e letture in memoria delle persone che non ci sono più. In tanti si sono ritrovati alle 17.30 al cancello ai piedi della collina di Montedomini per salire tutti insieme fino alla sommità, nel terreno accanto alla villa cinquecentesca, dove si è svolto l’evento. A dare a tutti il benvenuto c’era il sindaco Stefania Signorini. Le maestre di Shambhala Jesi Tiziana Gherardi e Roberta Ambrosi, insieme alla cantante e musicista Marusca Montalbini, alla cantante Talisa Vurchio e alla musicista Giada Casoli, hanno saputo creare un’atmosfera magica che ha accompagnato i partecipanti fino alla fine dell’iniziativa, alle 19.30. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Falconara, l’associazione Shambhala Jesi, l’azienda agricola Mosconi proprietaria del terreno e l’Inrca, proprietaria di villa Montedomini e della scalinata.

«Sono rimasta affascinata da questo evento – dice il sindaco Stefania Signorini – che ha saputo coniugare le suggestioni legate allo yoga, alla musica e alle letture con un luogo simbolo di Castelferretti, legato alla storia della comunità. Da tempo siamo in contatto con l’Inrca, proprietaria della villa e del complesso sottostante, per individuare risorse che ne consentano il recupero. Uno dei sogni dell’amministrazione è di restituire ai cittadini questo luogo ricco di memorie collettive, ma sono consapevole che non sarà facile. Continueremo a dialogare con l’Inrca per sostenerla nell’impresa di ottenere finanziamenti tanto ingenti».