Trenta cabine balneari a Portonovo, fissata la data per l'asta: come funziona

ANCONA - Si terrà giovedì 26 maggio 2022 dalle 18 alle 20 l’asta per l’assegnazione di trenta cabine balneari di Portonovo. L'asta sarà espletata con il metodo dell’offerta segreta al rialzo da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato e si potrà partecipare on line nell’apposita sezione del sito www.campeggiolatorreportonovo.it accedendo nella fascia oraria indicata e seguendo le istruzioni, oppure in presenza, con consegna in busta chiusa dell’offerta all’Agenzia Viaggi CRILUMA (via Sandro Totti, 2 – Ancona), nella stessa fascia oraria, seguendo le istruzioni del sito. La base d'asta è di 370 euro Iva compresa. Successivamente saranno comunicati gli esiti a tutti i partecipanti.

Ogni cabina, numerata, con struttura in legno verde di circa 1,65 metri quadrati, sarà aggiudicata all’offerente che avrà espresso il prezzo più alto (non sono ammesse offerte al ribasso né di pari importo); ogni offerente potrà esprimere al massimo una offerta, pena l'esclusione. Il pagamento dovrà essere effettuato con carta di credito, da comunicare in sede di presentazione dell’offerta. Non è previsto il deposito di cauzione. La concessione avrà validità giugno – settembre 2022.

Le cabine, collocate nella zona della Torre, potranno essere visionate tutti i giorni. Per informazioni e approfondimenti e per consultare le istruzioni di partecipazione e la modulistica, si può consultare il sito www.campeggiolatorrediportonovo.it.