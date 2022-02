Assoluti atletica, Rocchetti conferma: «Tamberi? Non gareggerà ma dovrebbe esserci»

Salvo imprevisti Gianmarco Tamberi sarà presente al Palaindoor, in tribuna, sabato e domenica 26-27 febbraio per gli Assoluti di atletica. Il campione olimpico nel salto in alto, dopo l’esaltante parentesi a Cleveland per i Celebrity All Stars dell’Nba, tornerà così nella sua Ancona per riabbracciare l’amico Marcell Jacobs (magari replicando lo storico abbraccio di Tokyo) e tifare per il conterraneo Simone Barontini. La conferma, seppur ammiccata, è arrivata dalle parole del presidente Fidal Simone Rocchetti nella conferenza stampa di questa mattina (22 febbraio) in Comune:

«Sicuramente Gimbo non gareggerà ma la sua presenza potrebbe essere una delle sorprese annunciate. Anzi, mi sbilancio e dico che dovrebbe esserci. Avevamo inizialmente pensato ad un qualcosa di incredibile, cioè riunire tutte le medaglie olimpiche ad Ancona poi però ci sono stati di problemi. In ogni caso quella di Gimbo potrebbe non essere l’unica sorpresa di una due giorni incredibile. Novità al Palaindoor? Mai dire mai…»