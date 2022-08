L’assistenza ad anziani e fragili come missione, la Cooperativa “Amore e Vita” parla ai cittadini

ANCONA- La Cooperativa Amore e Vita dal 2016 si occupa di centri diurni per anziani e per persone con demenza ad Ancona con l’obiettivo di creare luoghi protetti dove gli anziani potessero trascorrere una parte della giornata, insieme ad altre persone, per stimolare la socialità e il mantenimento delle autonomie.

Il centro diurno, in generale, mira ad accogliere persone anziane fragili, con patologie senili in un clima di familiarità, dove si valorizzano gli aspetti emotivi, affettivi ed empatici. La nostra missione è quella di promuovere il benessere della persona anziana. A tal proposito, nel corso di ogni giornata, vengono organizzati laboratori di ginnastica mentale per stimolare le funzioni cognitive, laboratori di musica e canto, laboratori creativi e di pittura, laboratori manuali e di movimento. Ogni attività viene proposta in base alla persona, ai suoi bisogni e ai suoi interessi, cercando di non mettere l’anziano in difficoltà ma permettendogli di esprimersi al meglio, in maniera guidata e facilitata. I centri diurni della Cooperativa Amore e Vita sono aperti all’incirca dalle 8.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì così da garantire un’accoglienza sempre maggiore.

L’arredamento dei locali e la suddivisione degli spazi sono stati identificati per fungere da sostegno all’anziano. E’ presente uno spogliatoio per gli ospiti, una sala da pranzo ampia e luminosa, stanze per i laboratori, una infermeria e tre bagni. E’ presente un’assistenza socio-sanitaria per aiutare le persone nelle autonomie quotidiane, attività di animazione, assistenza infermieristica, servizio di ristorazione e trasporto. Il centro potrà contare su personale qualificato e con esperienza nell’ambito della terza età e delle patologie connesse. L’ammissione al Centro diurno avviene tramite accesso diretto da parte delle famiglie che possono richiedere un colloquio informativo e conoscitivo telefonando a questi numeri: 3385416763 – 3289034493 oppure attraverso il sito www.amoreevita.it