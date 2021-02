Assistenti sociali, nasce la Scuola superiore delle politiche sociali e sociosanitaria

L’Asp Ambito 9, ente accreditato per la formazione presso l’Ordine nazionale degli assistenti sociali, ha istituito lacon il compito di pianificare e organizzare attività formative e di approfondimento. «La progettualità in capo alla scuola - si legge nella nota - prevede la realizzazione di un polo formativo ad indirizzo tecnico e professionale destinato ad attività di formazione qualificate e di aggiornamento». Le attivirà seguono tre filoni qui descritti: «Formazione per operatori sociali, socio-sanitari e sanitari per aumentare le competenze e le qualifiche del personale attivo in questi settori. Scuola didegli amministratori locali, regionali e nazionali nel settore del welfare e tematiche correlate con l’obiettivo di creare costanti opportunità tecnico-formative di natura politica per definire una governance territoriale strategica delle politiche sociali e temi trasversali quale luogo di confronto, formazione e creazione di modelli operativi funzionali e strategici per la gestione efficace ed efficiente dei fenomeni collettivi. Formazione pere assistenti familiari di persone non autosufficienti al fine di offrire strumenti efficaci di gestione dell’assistenza domiciliare e favorire la permanenza nel proprio domicilio della persona».

Le attività formative e iniziative promosse «potranno essere integrate, ed ulteriormente ampliate ad ulteriori filoni e finalità settoriali di intervento, in base alle esigenze e bisogni della comunità, definendo una gestione sinergica con il territorio delle attività organizzate in relazione ai bisogni territoriali». Il prossimo appuntamento della scuola è un incontro in programma il 25 marzo (che si terrà in modalità webinar) per analizzare i tratti principali ed innovativi del nuovo Codice deontologico dell’assistente sociale con la partecipazione di alcuni dei autorevoli esponenti nazionali del settore.