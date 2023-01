Responsabilità civile negli incidenti, ad Ancona l'assicurazione auto si paga il 12,2% in più

Secondo l’osservatorio di Facile.it, sono più di 22.000 gli automobilisti marchigiani che nel 2023 si vedranno costretti a pagare di più per la propria assicurazione auto avendo causato un sinistro con colpa nei 12 mesi precedenti. Se a livello regionale la percentuale è pari al 2,51%, in provincia di Ancona il valore sale al 2,87%, il secondo dato più alto registrato nella regione.

Analizzando il campione su base provinciale al primo posto si trova Fermo (3,32%), seguita da Ancona (2,87%). Valori inferiori alla media regionale, invece, per Ascoli Piceno (2,34%) e Pesaro e Urbino (2,09%). Chiude la classifica Macerata, area marchigiana dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,94%).

Brutte notizie anche per gli automobilisti virtuosi dal momento che, negli ultimi 12 mesi, le tariffe delle polizze auto sono tornate a crescere; a dicembre 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote ad Ancona e provincia occorrevano, in media, 446,82 euro, vale a dire il 12,2% in più rispetto a dicembre 2021.