Servizi alla persona: Gianfranca Schiavoni eletta all’unanimità presidentessa dell’Asp Ambito 9

JESI- Gianfranca Schiavoni è la nuova presidente dell’Asp Ambito 9. È stata eletta all’unanimità dal consiglio di amministrazione riunitosi proprio per scegliere il successore di Matteo Marasca dimessosi nelle scorse settimane:

«Ringrazio i Sindaci dell’ambito territoriale IX dell’Asp e il consiglio di amministrazione per la fiducia che mi hanno accordato - ha sottolineato la Schiavoni - e il sindaco della città di Jesi Massimo Bacci per avermi proposto. Siate certi che agirò con spirito di servizio, indipendenza e integrità morale e intellettuale, come credo di aver dimostrato in questi anni nello IOM, nell'associazionismo e nella presidenza della Consulta per le donne e per le pari opportunità. Sono convinta - ha aggiunto - che la politica debba tutelare in primo luogo i fragili per poter essere considerata una buona e giusta politica. Sono convinta altresì che sia dovere di ogni cittadino mettersi a disposizione della comunità per perseguire il bene comune».

Gianfranca Schiavoni, professionista specializzata nel controllo qualità in primarie aziende agroalimentari, resterà in carica per il prossimo biennio, vale a dire fino alla conclusione naturale della consiliatura del consiglio di amministrazione. Sarà coadiuvata, nel cda, da Martina Coppari, Maria Carla Accattoli, Tonino Cingolani e Beatrice Testadiferro. La carica di presidente Asp, come noto, non prevede alcuna indennità.