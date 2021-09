Asp Ambito 9, contributi alle famiglie: le modalità per fare domanda

Una misura per residenti a Jesi e negli altri 20 Comuni della Vallesina con reddito Isee non superiore ai 9 mila euro

L’Asp Ambito 9 rende noto che sono aperti i termini per l’accesso ai contributi per interventi a favore della famiglia residenti a Jesi e negli altri 20 Comuni della Vallesina con reddito Isee non superiore ai 9 mila euro.

Si legge nella nota: «Sono previste tre tipologie di interventi: un sostegno abitativo alle famiglie pari a 900 euro, uno per genitori separati pari a 1.200 euro ed uno per le famiglie con minori a carico dei servizi sociali per 300 euro. Nel caso di sostegno abitativo, si deve essere in presenza di un regolare contratto di locazione.

L’erogazione del contributo avverrà a seguito di una graduatoria sulla base dell’Isee in ordine progressivo, fino ad esaurimento del fondo. Le domande dovranno pervenire presso il proprio Comune di residenza (a Jesi presso l’Asp Ambito 9) entro il prossimo 8 ottobre. La modulistica può essere ritirata e consegnata presso il proprio Comune di residenza o presso l’Asp Ambito 9 di Via Gramsci 95 a Jesi».