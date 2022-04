Cda Asp, Gianfranca Schiavoni sostituisce Matteo Marasca

L’assemblea dei soci dell’Asp Ambito 9 ha proceduto alla nomina di Gianfranca Schiavoni come componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione del dimissionario Matteo Marasca. Il consiglio di amministrazione, composto da 5 membri (la Schiavoni si aggiunge a Martina Coppari, Maria Carla Accattoli, Tonino Cingolani e Beatrice Testadiferro) si riunirà il 26 aprile per nominare il nuovo presidente. Organo di governo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione individua strategie e obiettivi per la migliori gestione dei servizi sociali.

Gianfranca Schiavoni, indicata dal Comune di Jesi, consulente per la sicurezza e la qualità in primarie aziende agroalimentari, è stata presidente Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni e affari) dal 2019 al 2021, anno in cui ha assunto la presidenza della Consulta per le Donne e per le Pari Opportunità.