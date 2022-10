Via dossi e avvallamenti, conclusi i lavori: asfaltati 70 metri di strada

SENIGALLIA - Sono terminati giovedì 20 ottobre i lavori di sistemazione di Via L’Aquila che hanno consentito l’eliminazione dei pericolosi dossi e avvallamenti prodotti dalle radici dei pini. Il costo dell’intervento è stato di circa 20.000 euro per asfaltare circa 70 metri di strada.

Terminati anche i lavori di asfaltatura di rifacimento del manto stradale in corrispondenza dell’incrocio di Via Sanzio con Via Cilea e Via Zanella, necessari per ripristinare il manto stradale in seguito alla realizzazione del nuovo impianto semaforico. L’intervento ha interessato tutti i bracci stradali che convergono sull’incrocio, per un tratto di circa 20 metri ciascuno. Il costo dei lavori ammonta a circa 35.000 euro. Tra qualche settimana verrà posto in opera un sistema di rilevazione radar del traffico veicolare, preposto a regolare automaticamente i tempi delle varie fasi semaforiche in funzione dei volumi di traffico che gravano su ciascuna strada. Tale intervento consentirà di eliminare quanto più possibile i tempi morti, velocizzando la circolazione stradale. Tra circa 20 giorni, verrà realizzata la segnaletica orizzontale in ambedue gli interventi.