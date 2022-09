Lavori di asfaltatura in diversi quartieri, cambia la viabilità in città

FALCONARA - Parte domani una serie di lavori di asfaltatura delle strade che interesseranno diversi quartieri falconaresi. Si comincerà da via Palombina Vecchia: l’intervento interesserà il tratto che va dalla rotatoria dello zoo fino all’ingresso della scuola Aldo Moro e da domani, lungo questo tratto, si potrà circolare a senso unico alternato, compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori impegnati nel cantiere.

L’invito del Comune agli automobilisti è quello di scegliere, quando possibile, percorsi alternativi, in modo da evitare di trovarsi imbottigliati nel traffico. Terminati i lavori in via Palombina Vecchia, le asfaltature proseguiranno in via dei Mille, in via Cairoli nel tratto compreso tra via Flaminia e via Bixio, in alcuni tratti di via Marsale e nel tratto di via XX Settembre compreso tra le vie Bixio e Flaminia. Toccherà quindi a via del Consorzio: sarà asfaltato un tratto lungo 150 metri, prima della stazione ferroviaria di Castelferretti venendo dalla rotatoria del Conad Superstore. Per finire toccherà a via Castello di Barcaglione con interventi solo puntuali.