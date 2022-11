Provinciale verso la nuova asfaltatura: c'è l'ok

OSIMO - Asfaltatura lungo la provinciale della Valmusone, lavori inseriti nel programma 2022-2023. «Il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, in accordo con il sottoscritto consigliere provinciale, è riuscito ad inserire nella programmazione 2022/2023 i lavori di asfaltatura del tratto della strada provinciale 3 Valmusone che ricomprende tutta la frazione di Casenuove- spiega Simone Pugnaloni, consigliere provinciale e sindaco di Osimo- in questo modo si risponde alla richiesta dei cittadini che avevano segnalato asfalto dissestato e le necessità di completare i lavori da poco completati nella zona della Sp3 più vicino a Padiglione».

«Il Presidente Carnevali ha poi accolto un'altra mia richiesta importante, cioè inserire tra i lavori in programmazione anche l'asfaltatura di via Striscioni nel tratto a monte di Villa, nella zona tra l’ex Muzio Gallo e l'incrocio con via Chiaravallese, comprendendo anche il bivio per Offagna. Una richiesta, questa, che gli rivolsi appena eletto in consiglio provinciale.

Le schede di queste due importanti manutenzioni stradali andranno ad inserirsi nella programmazione del prossimo biennio insieme alle altre esigenze dell'intero territorio provinciale».