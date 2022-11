Comune verso la variazione di bilancio: ecco i fondi per asfalti, nuovo Palascherma e un maxiparcheggio

OSIMO - Nel consiglio comunale di mdomani sarà portata al voto una nuova variazione di bilancio per inserire fondi per opere pubbliche strategiche. Tra quelle previste ci sono anche i 2 milioni di euro per il 2023 destinati aal piano di nuovi asfalti e marciapiedi, 500mila euro per una manutenzione dell?ultimo piano del Maxiparcheggio da realizzare nel 2024, un milione di euro per il bypass di Abbadia con appalto il prossimo anno, 160mila euro per rifare la pavimentazione del campo polivalente di Santo Stefano e poi 210 mila euro per la copertura pressostatica del campetto polivalente all?Aspio.

Con la variazione di bilancio si inseriscono nella manovra anche 1,8 milioni di euro di risorse comunali per la realizzazione del Palascherma alla Vescovara, che si aggiungono al milione e mezzo ottenuto dal Dipartimento dello Sport con il fondo statale Sport e Periferie. Si inseriscono a bilancio anche i 340 mila euro ricevuti dal Pnrr per ampliare l?asilo nido Colfiorito e 100 mila euro comunali per la manutenzione del ponte di via Sbrozzola sulla statale 16 in compartecipazione con il Comune di Camerano. Infine verrà adeguato il progetto definitivo della nuova scuola elementare di Campocavallo, il cui aggiornamento del prezziario regionale per il rincaro delle materie prime richiede ora un aumento dei fondi impegnati per 1,3 milioni di euro per realizzare il nuovo plesso, che costerà dunque oltre 5 milioni di euro con la palestra ad uso anche delle associazioni sportive.