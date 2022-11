Strade, rotatorie e asfalti. Il Pd: «Altre risorse nel 2023 per nuove infrastrutture»

OSIMO - In Consiglio Comunale, nel piano delle opere pubbliche, sono state destinati più di 1,2 milioni di euro (biennio 2021-2022) per la messa in sicurezza di strade, rotatorie e marciapiedi. «L'amministrazione Comunale in questi due anni ha fatto un ottimo lavoro, intervenendo anche su molte strade secondarie, richieste dai cittadini nei consigli di quartiere, ma che da lungo tempo erano rimaste nel dimenticatoio- scrive il Pd osimano in una nota- per il 2023 chiederemo di inserire altre importanti risorse economiche nel programma delle opere pubbliche, per portare avanti di pari passo la realizzazione di nuove infrastrutture con la manutenzione straordinaria di quelle già esistenti».