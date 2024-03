Asfaltature, la mappa degli interventi della prossima settimana

JESI - Partito da Via Tabano il programma di asfaltature della città. Si tratta di lavori sui tratti più ammalorati, dando priorità alla continuità dell’intervento. Poi, a partire dalla prossima settimana, il cantiere si sposterà lungo l’Asse Sud per la definitiva sistemazione di tre rotatorie: quella di Viale XXIV Maggio all’incrocio con Via Ricci (sottopasso ferroviario), quella tra Viale Don Minzoni e Via Pasquinelli e quella tra la stessa Via Pasquinelli e Via Abruzzetti. A seguire i lavori interesseranno una quarta rotatoria, quella di Viale Martin Luter King. Sono circa 200 mila euro le risorse stanziate per la sistemazione delle rotatorie a cui vanno aggiunti altri 800 mila euro previsti nel programma delle opere pubbliche e destinati a finanziare la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi.

Con il mese di marzo riprendono anche i lavori alla segnaletica orizzontale secondo l’accordo quadro stipulato lo scorso anno e che prevede, con il ritorno del bel tempo, interventi mirati su attraversamenti pedonali e altre tipologie di segnaletica su strada. L’Amministrazione comunale, al fine di rendicontare in maniera puntuale ai cittadini i lavori che vengono svolti, ha predisposto una pagina sul proprio sito internet per aggiornamenti settimanali sulle opere di manutenzione che viene trasmessa settimanalmente attraverso il proprio canale whatsapp. Resta prioritario l’obiettivo di incidere sensibilmente sulla cura ordinaria della città.