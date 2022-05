Asfaltature in centro e nelle frazioni, appalti avviati: tutti gli interventi in programma

ANCONA - Poco meno di cinque milioni di euro per il piano asfalti. Cifre e programma dei prossimi interventi riguardano sia la città (centro e collegamento con il Conero) e frazioni. La mappa è tracciata in un apposito capitolo del rendiconto 2021 approvato dal Consiglio Comunale.

Appalti avviati

Partiti gli appalti per via Di Vittorio, Gallignano-provinciale, Candia-Bolignano, via della Ricostruzione, via Montale, Aspio-Montesicuro e Strada Vecchia di Pietralacroce.

I lavori in programma

Programmati già i lavori in via Torresi, via Friuli, via Petrarca, via Maestri del lavoro, via De Bosis, via Tavernelle, via Saba, via Ungaretti, via Veneto, via Volta, via Verga, via Scrima, via della Pergola, via Jesi, via Pesaro e via Zuccarini. Appalti consegnati anche per i prossimi cantieri tra centro e collegamento con la riviera. Nello specifico: corso Mazzini, piazza Stamira, via Castelfidardo, via Calatafimi, via Elia, Largo Curiel, via Montesanto, via Lambro, via Piave, via Cameranense e via del Castellano. Mutui ancora da attivare, e gare ancora da predisporre, per via Conca, via Cristoforo Colombo e un’altra zona della Baraccola con via Scataglini e via Schiavoni.