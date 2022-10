Asfaltature in città: programma dei lavori e viabilità alternativa

Sono partiti i lavori di asfaltatura di via Giordano Bruno, intervento che rappresenta la prima parte dei lavori di rifacimento delle principali strade di Castelferretti. Resta aperta al traffico la direttrice Chiaravalle-Falconara (dalla Vallesina alla costa), mentre chi viaggia nella direzione opposta dovrà imboccare via XXV Aprile all’ingresso di Castelferretti e poi tornare sulla viabilità principale svoltando in via XIV Luglio. L’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti invita tutti gli automobilisti che non devono fermarsi a Castelferretti ad utilizzare percorsi alternativi alla viabilità interna alla frazione, come via del Consorzio, via Clementina e la superstrada con imbocco a Castelferretti e uscita al cimitero di Falconara e viceversa. Resta confermata la possibilità di circolare in via Giordano Bruno in entrambi i sensi di marcia negli orari di chiusura del cantiere e tutti i mercoledì dalle 7 alle 15, quando i lavori vengono sospesi in concomitanza con il mercato settimanale.