Asfaltature, proseguono senza soste gli interventi nei quartieri

FALCONARA- Si è conclusa ieri, mercoledì 28 settembre, una serie di lavori di asfaltatura delle strade che dalla scorsa settimana hanno interessato diversi quartieri falconaresi.

Dopo via dei Mille e via Palombina Vecchia, nel tratto che va dalla rotatoria dello zoo fino all’ingresso della scuola Aldo Moro, sono state asfaltate via Cairoli e via XX Settembre, entrambe nel tratto compreso tra via Flaminia e via Bixio. Sono stati asfaltati anche alcuni tratti di via Marsala: quello tra piazza Mazzini e via XX Settembre e quello tra via Fratti e via Roma. Completata anche via del Consorzio: è stato asfaltato un tratto lungo 150 metri, prima della stazione ferroviaria di Castelferretti venendo dalla rotatoria del Conad Superstore. Sempre ieri sono stati completati i lavori di messa in sicurezza del fondo stradale in alcuni tratti di via Castello di Barcaglione. Con un altro appalto il Comune è intervenuto anche in alcuni tratti di via Matteotti, nei punti in cui le radici degli alberi avevano reso la strada dissestata. E’ stato risolto nella serata di ieri, infine, il disservizio all’incrocio tra via Baldelli e via Cesanelli, dove la pioggia del 15 settembre aveva mandato in corto circuito il semaforo. E’ stata necessaria un’attesa di circa due settimane per la consegna dei pezzi di ricambio, che hanno finalmente permesso di ripristinare l’impianto.