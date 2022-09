Asfaltature, termina la prima serie di lavori: si alza il sipario sulla fase due

FALCONARA- Si sono già conclusi i lavori di asfaltatura di via Palombina Vecchia e in via dei Mille, nell’ambito di una serie di lavori per risanare la pavimentazione di diverse strade in ogni quartiere della città. Dalla mattinata di oggi, lunedì 26 settembre, è partito anche l’intervento in via del Consorzio, dove deve essere asfaltato un tratto lungo 150 metri, prima della stazione ferroviaria di Castelferretti venendo dalla rotatoria del Conad Superstore. Il lavoro comporta il senso unico alternato regolato da semaforo e si concluderà domani. Le asfaltature proseguiranno poi in via Cairoli nel tratto compreso tra via Flaminia e via Bixio, in alcuni tratti di via Marsale e nel tratto di via XX Settembre compreso tra le vie Bixio e Flaminia.

Parallelamente ha preso il via sempre nella mattinata di oggi il risanamento di alcuni tratti di via Matteotti, attraverso lavori puntuali che prevedono la rimozione del vecchio asfalto e la stesura del nuovo manto stradale. Da lunedì 3 ottobre, se le condizioni meteo saranno favorevoli, sarà rifatta la segnaletica che interesserà progressivamente tutte le strade asfaltate. Occorre infatti attendere una decina di giorni affinché l’asfalto si assesti, per evitare che la vernice venga assorbita.