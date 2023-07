Assemblea Confcommercio Marche Centrali, arriva il presidente nazionale Sangallo

SENIGALLIA- Assemblea pubblica dei soci di Confcommercio Marche Centrali. L’appuntamento che vede anche la presenza del presidente nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia Carlo Sangalli e del governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli è in programma giovedì 13 luglio, alle ore 15, alla Rotonda a mare di Senigallia. L’incontro sarà introdotto dal Direttore Generale di Confcommercio Marche e Marche Centrali, Massimiliano Polacco, che modererà anche gli interventi successivi. Dopo i saluti istituzionali è prevista la relazione sulle attività svolte nel 2022, un bilancio sociale a cura del presidente di Confcommercio Marche e Marche Centrali Giacomo Bramucci; a seguire gli interventi del Presidente Acquaroli e del Presidente Sangalli che dialogano in una tavola rotonda sul sistema imprenditoriale marchigiano e nazionale e sulle esigenze delle piccole e medie aziende.

Durante l’incontro, una parte viene riservata alla cerimonia di consegna delle donazioni di solidarietà alle imprese alluvionate a cura della “Fondazione Giuseppe Orlando”, ente senza scopo di lucro (no profit), costituito nell'anno 2000 da Confcommercio-Imprese per l’Italia, che svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale, della beneficenza, dell’istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili. Il riconoscimento benefico viene diretto a una trentina di aziende del territorio che hanno subito danni disastrosi e ha l’obiettivo di agevolare la ripartenza di queste attività. Per info: 071/2291551.