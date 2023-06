Ascensore del Passetto, entrambe le cabine verso la piena operatività: gli orari completi

ANCONA - Tornano domani operative entrambe le cabine dell’ascensore del Passetto che nei giorni scorsi era stato soggetto ad un guasto per via di un pezzo danneggiato. Dopo l’intervento attuato da Conerobus e Comune di Ancona, per la sostituzione del pezzo che si è guastato e l’effettuazione delle opportune verifiche di sicurezza, l’ascensore che serve la spiaggia cittadina di Ancona sarà da domani di nuovo operativo per garantire a tutti il comodo accesso all'arenile. Di seguito gli orari per utilizzarlo, attraverso l’acquisto dell’apposito biglietto:



Fino al 30 GIUGNO



08.00 - 20.00



Dal 1° LUGLIO al 3 SETTEMBRE



08.00 - 24.00



15 AGOSTO - Ferragosto -



08.00 - 01.00



Dal 4 SETTEMBRE al 1° OTTOBRE



08.00 - 20.00