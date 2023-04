Riparte (in anticipo) l'ascensore del Passetto: tutti gli orari

ANCONA - Sabato 8 aprile, un mese esatto in anticipo rispetto allo scorso anno, entrerà in funzione l'ascensore del Passetto che collega la pineta omonima con l'arenile sottostante. Nel mese di aprile l'impianto sarà in funzione sabato, domenica e lunedì di Pasqua e quindi nei sabati e domeniche 15-16, 22-23, e poi per il ponte il 24- 25 aprile e quindi il 29-30, con orario 8,00-20,00.

Dal primo maggio al 30 giugno tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00; dal 1°luglio al 3 settembre tutti i giorni dalle 8,00 alle 24,00 – salvo il 15 agosto (Ferragosto) in cui l'orario sarà protratto fini all' 1 di notte.

Dal 4 settembre al 1° ottobre l'orario sarà 8,00-20,00 e tale resterà nei weekend di ottobre: 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 nonché il 1° novembre.