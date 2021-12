Capodanno sicuro: controlli degli artificieri della polizia

Capodanno in sicurezza, proseguono i controlli nei negozi che vendono fuochi d’artificio in provincia di Ancona. Nel solo pomeriggio di ieri il Nucleo Artificieri della Polizia di Stato, e il personale della Squadra di Sicurezza della Divisione Polizia Amministrativa, hanno verficato 13 esercizi con licenza prefettizia ed altri 15 negozi generici autorizzati alla vendita dei fuochi pirotecnici categoria F1 e F2, ovvero quelli che non richiedono il patentino da “Fochino” o il porto di Fucile.

I servizi disposti dal Questore, continueranno quotidianamente fino a Capodanno e al momento non sono stati riscontrati fuochi o materiali illegali, né altre irregolarità nella conservazione o custodia.