Lo sport tra arte, educazione e crescita. Il nuovo palazzetto dello sport diventa un'area espositiva

CORINALDO - Lo sport tra arte, educazione e crescita. Il nuovo palazzetto dello sport di Corinaldo diventa un’area espositiva all’aperto con tre gigantografie d’autore a firma di Lorenzo Cicconi Massi.

“Le tre immagini che ho prodotto per il Comune di Corinaldo – afferma l’artista - sono in continuità con il progetto fotografico che cominciato lo scorso anno ritraendo il territorio corinaldese. La stampa del calendario 2024 è stato il primo passo di un percorso culturale nuovo, che vede le necessità della comunicazione turistica mescolarsi con le specifiche dell’arte fotografica”. Un collegamento ideale tra il polo sportivo ed il centro storico. “Le tre fotografie nascono dall’esigenza di raccontare lo sport come un elemento necessario all’educazione e alla crescita delle nuove generazioni. Lo sport produttore di bellezza, nella gestualità degli atleti e attraverso il contesto che li circonda”. Un risultato ottenuto grazie ad un lavoro corale. “Oltre all’artista – sottolinea l’assessore allo Sport Luca Olivieri - l’Amministrazione Comunale vuole ringraziare le associazioni sportive Corinaldo Calcio a 5, Circolo Tennis Corinaldo, Pallavolo Avis Corinaldo e Pro Corinaldo Skating che hanno collaborato, con i propri giovani atleti, alla realizzazione di queste tre opere”.