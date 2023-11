Corso Garibaldi liberato dai vecchi arredi: «Riemerge il volto offuscato di questa città»

ANCONA - Via i vecchi arredi di corso Garibaldi. “Sono particolarmente soddisfatto di questa fase- sottolinea il sindaco- vogliamo fare riemergere il volto di questa città da troppo tempo offuscato da sporcizia e disattenzione. Grazie all'impegno degli uffici e del personale vogliamo rinnovare questo volto con l'apporto dell'architetto Riccardo Picciafuoco, incaricato della progettazione di strategie di riqualificazione urbana. Da settimane stiamo ripulendo l'asse attrezzato rimuovendo i rifiuti accumulati nel tempo e ci piace l'idea di restituire un volto gentile del centro in occasione delle feste di Natale. Successivamente ci allargheremo verso altre zone e fino ai borghi che hanno bisogno di un piano di recupero”.

“Sono stati rimossi cestini e fioriere sia per l'impatto visivo, sia per un questione di sicurezza, le fioriere erano ammalorate e perdevano acqua”- spiega l'assessore al Decoro, al Verde pubblico e al Turismo, Berardinelli. “Verranno sostituite con un arredo natalizio: sarà il primo passo in attesa della attuazione del progetto al quale sta lavorando l'architetto Picciafuoco, con il coinvolgimento dei cittadini che verranno resi partecipi delle scelte. Sicuramente lungo il corso principale c'è l'intenzione di collocare elementi vegetazionali. Non si tratta di un intervento occasionale e dedicato al Natale ma un nuovo metodo di lavoro con pulizie che saranno calendarizzate nell'arco di tutto l'anno e che avverranno in modo ciclico”.

Un impegno congiunto condotto assieme all'assessorato all' Urbanistica e Grandi Eventi: “allo stato attuale- specifica l'assessore Eliantonio- ciò che era stato promesso come impegno di mandato ha iniziato il suo corso. Per avere una città sempre più attiva, più bella, che “brilla”, va da sé che dobbiamo darci da fare. Ringrazio l'assessore Beradinelli: per i “grandi eventi”, neanche a dirlo, dobbiamo puntare al decoro e alla pulizia, come primo step fondamentale. I risultati già raggiunti sono frutto di un gioco di squadra e di una visione condivisa. Senza decoro e pulizia non può esserci attrattività:” “E' un percorso che richiederà tempo, c'è tanto lavoro da fare per la riqualificazione di Ancona - conferma l'arch. Picciafuoco. Daremo fattibilità alla visione dei questa Amministrazione, cominciando dal centro città, che è l'identità stessa di un capoluogo millenario. Torniamo a togliere più che a mettere, con massima attenzione agli aspetti storico architettonici”.