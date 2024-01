Il Consiglio approva: la Polizia locale sarà armata. Zinni: «Gli agenti non saranno pistoleri»

ANCONA- Il Consiglio comunale ha detto sì: il corpo di Polizia locale di Ancona sarà armato. La delibera già approvata in Giunta è stata discussa quest’oggi nel corso della seduta a Palazzo del Popolo tra i malumori dell’opposizione. Bocciati gli emendamenti presentati dal Pd che chiedeva un’armeria all’interno del comando per evitare agli agenti di portare le armi a casa terminato il turno e la verifica del possesso dei requisiti ogni 2 anni piuttosto che 5. Il regolamento e le sue finalità sono stati illustrati dall’assessore alla Polizia locale, Giovanni Zinni. «Vogliamo ammodernare velocemente la Polizia locale ed efficientarla, normalizzarla alle altre polizie locali marchigiane e d’Italia. La nostra non è né una scelta ideologica né una riforma perché il ruolo della Polizia locale è stabilito dalla normativa vigente- spiega-. A che cosa serve la pistola ad un agente? Innanzitutto per legittima difesa durante il servizio». Il Corpo della Polizia locale sarà dotato di una calibro 9 non parabellum, ogni agente avrà un’arma individuale della quale sarà responsabile. «Verrà fatta menzione del tesserino di riconoscimento e data comunicazione alla Prefettura. Potrà essere utilizzata sono nei casi consentiti dalla legge con perizia e professionalità, al termine del periodo di formazione e addestramento- spiega l’assessore Zinni-. Il regolamento prevede una visita medica e una verifica psicoattitudinale ogni 5 anni. Periodo che riteniamo congruo dato che il Comandante potrà richiedere ulteriori verifiche, inoltre, ci avvarremo anche delle forze dell'ordine per controllare addestramento e formazione. La responsabilità dell’assegnazione dell’arma è in capo al Comandante. Non chiederemo agli agenti di diventare uno sceriffo di Nottingham o un pistolero da bar. Chiediamo loro di affrontare questo tema con la massima serenità. E a questo proposito abbiamo incontrato i sindacati».

Adottato il regolamento, si susseguiranno gli altri step. Il Comando procederà con una delibera per l’acquisto delle armi, poi si andrà avanti con visita medica e addestramento degli agenti. «Entro il 2024 vorremmo aver efficientato il Corpo in termini di dotazione, quindi armi, spray, sfollagente, giubbotti tattici e automezzi (auto e moto)- afferma Zinni-. Vorremmo garantire, in accordo sindacale, un servizio H24 all’esterno almeno un giorno a settimana, il sabato, per il controllo della circolazione stradale in notturna, rilevamento degli incidenti e in ausilio alle altre forze dell’ordine. Un passo importante per il controllo preventivo del territorio. Come organico, al momento, non possiamo garantire il servizio notturno tutti giorni». E a proposito di organico, l’assessore Zinni auspica ad un concorso per 15 unità aggiuntive ed ha annunciato l’intenzione di assumere 10 agenti nel 2025 e altri 10 nel 2026, così da portare il Corpo a 100 unità effettive. «Ad Ancona non c'è un'emergenza sicurezza drammatica, ma dobbiamo tenere conto di comportamenti illegali, come l'ubriacone che urina in Corso Carlo Alberto in pieno giorno. È necessario che non lo faccia più. Dotare la Polizia locale di strumenti previsti dalla legge costa circa 100mila euro a fronte di un bilancio di spesa corrente di questo comune di oltre 135 milioni di euro. Non è uno spreco di soldi. Magari non succederà mai, ma se un agente si dovesse trovare di fronte un balordo che gli punta una pistola, non ditemi che questa è una spesa inutile».Obiezioni per il regolamento e l’armamento degli agenti da parte delle opposizioni, anche alla luce dei 5 emendamenti presentati dal Pd ma bocciati dal Consiglio.

LA REAZIONE DEL PD

«Da domani la nostra Polizia Locale inizierà la procedura per l’armamento. Avevamo fatto 2 proposte molto importanti: la richiesta di controlli sull’idoneità all’uso dell’arma ogni 2 anni, e l’armeria all’interno del Comando per permettere a tutti i vigili di lasciare l’arma lì fuori dall’orario di servizio. Bocciate entrambe- commenta il Gruppo consiliare del Pd-. I controlli saranno ogni 5 anni, per noi troppo, e senza l’armeria i vigili dovranno girare armati anche fuori servizio per la città. Molti saranno costretti a portare le pistole a casa e a custodirle all’interno dell’ambiente domestico». I consiglieri incalzano. «Il motivo dell’armamento? Permettere ai vigili urbani di lavorare anche di notte. Peccato che il turno notturno sarà solamente per una notte a settimana e non si da quando. Inoltre, gli agenti della Polizia Locale possono usare l’arma solo per difendersi da qualcuno che spara, non per riportare l’ordine e il decoro in città. Sarebbe stato un bene spendere questi soldi per potenziare realmente il personale della Polizia locale e non per mettere a rischio i lavoratori e i cittadini. Riassumendo: vigili armati e liberi di girare con la pistola anche fuori servizio, costretti a portarla a casa e negati ulteriori accertamenti su requisiti psico-fisici».

LA REAZIONE DI ALTRA IDEA DI CITTÀ

«Armare la Polizia locale non è un obbligo di legge ma una facoltà- dichiara il capogruppo Francesco Rubini-. Questa è una scelta politica ed anche ideologica. L'approccio di questa amministrazione finora è quello delle ordinanze contro i bivacchi compreso quello odierno al Passetto con persone in attesa di asilo. La pistola nella cinta della Polizia locale e le ordinanze non sono la risposta. Questo porterà ad ulteriori problemi, rischiamo di aumentare il tasso di violenza in città».