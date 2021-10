In 12 aree verdi arriveranno nuovi giochi per bambini: ecco dove

La Giunta comunale dorica ha approvato un intervento per la fornitura in opera di giochi e arredi

Un programma di riqualificazione per la sostituzione o integrazione di giochi e arredi nei parchi. La Giunta comunale dorica ha approvato un intervento per la fornitura in opera di giochi e arredi. Sono interessate le seguenti zone: «Area verde dell'Aspio, l'area verde di Montesicuro, area verde di Varano, aria verde di Candia, l'area verde di Casine di Paterno, area verde di Montacuto, area verde di Gallignano, area verde del Ghettarello, Parco del Gabbiano Torrette, Parco degli Ulivi Collemarino, Parco Rodari, via Brecce Bianche, area verde di Passo Varano-via Betti». «L'importo complessivo dell'intervento - prosegue la nota - è pari a 200mila euro e per sostenere la spesa l'Amministrazione ha approvato l'accensione di un mutuo. Altalene, scivoli, pavimentazione antitrauma ma anche arredi andranno a completare le aree ricreative verdi».

«Siamo finalmente in grado di intervenire in maniera sistematica sulle aree giochi dei bambini – spiega l’assessore alle Manutenzioni e verde, Stefano Foresi -. E’ un impegno che mi ero assunto nelle varie assemblee con la cittadinanza; credo sia un aspetto importante per garantire una migliore fruizione dei parchi da parte dei piccoli in tutta sicurezza. Confidiamo di completare tutte le procedure nei tempi debiti e di poter mettere mano, meteo permettendo, il prima possibile. Ma l’obiettivo è comunque quello consegnare ai cittadini nella prossima primavera spazi verdi adeguatamente arredati, forniti di giochi e in sicurezza. La scelta di inserire tutte le frazioni non è casuale perché queste aree verdi rappresentano elementi rilevanti per queste nostre realtà e anche un luogo caro del vivere quotidiano».