Altri 40 posti auto per raggiungere la spiaggia: arrivano due nuove aree di sosta

FALCONARA - Arrivano due aree di sosta a servizio della spiaggia, con un aumento di circa 40 posti auto in totale nella zona centro sud della città.

A partire da sabato 29 giugno sarà disponibile il parcheggio della scuola Ferraris di via Speri, che può ospitare fino a 25 veicoli, in cui parcheggiare gratuitamente tutti i giorni dalle 8 alle 20 fino al 15 settembre. Sempre da sabato prossimo a metà settembre saranno liberalizzati gli stalli di sosta gialli di via Repubblica, che nel resto dell’anno sono riservati ai frequentatori del Centro Ritrovo, nel tratto tra via Trieste e via Colombo: qui si potrà parcheggiare con il disco orario. L’amministrazione comunale ha voluto reperire nuove aree di sosta, tutte gratuite, anche per alleggerire la pressione sui residenti, che in questi primi mesi estivi hanno dovuto dividere i parcheggi con chi viene da fuori Comune.

«L’amministrazione comunale – commenta l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – è attenta a ottimizzare tutti gli spazi della città che possano essere adibiti a parcheggio, specie in estate quando cresce la richiesta di posti auto. Con questo obiettivo erano stati ricavati stalli all’altezza dell’ex Caravella e resta a disposizione anche l’area dell’ex stazione di servizio Erg in via Flaminia».