Area Marina Protetta del Conero, c’è lo stop definitivo al referendum

Si continua a parlare di Area Marina Protetta del Conero con i due schieramenti, quello a favore del sì e quello a favore del no, che attendono di capire quello che succederà nelle prossime settimane.

Intanto, dal Consiglio di ieri è arrivato lo stop definitivo al referendum direttamente dalle parole di Valeria Mancinelli. La decisione era stata già riferita ai promotori e quindi, sul fronte della chiamata al voto dei cittadini, non ci saranno ulteriori sviluppi. Un rigetto improrogabile che quindi fa terminare un capitolo connesso alla vicenda dell’AMP.

Area Marina che, nei prossimi giorni come detto, potrebbe subire una nuova accelerazione. Il Comune dovrà pronunciarsi sulla realizzazione della stessa e rispondere al quesito posto dal ministero. Il dialogo, sull’argomento, è ancora in corso come riferito dalla stessa Mancinelli.