Area Marina protetta, consiglieri FdI: «La maggioranza sceglie di non scegliere»

Sulla discussione in merito all'Area Marina Protetta intervengono i consiglieri di Fratelli d'Italia Marco Ausili, Maria Grazie De Angelis e Angelo Eliantonio. «La maggioranza boccia la mozione di Fdi - si legge nella nota - che chiede di tutelare la nostra Riviera del Conero tramite altro strumento giuridico rispetto a quello dell’Area Marina Protetta, il quale impone importanti limitazioni, divieti e tassazione di alcune attività - lo affermano il Consigliere regionale e comunale Marco Ausili, la Consigliera Maria Grazia De Angelis e il Capogruppo Consigliere Angelo Eliantonio - ma il Pd boccia anche la mozione della sinistra che chiede invece l’istituzione dell’Amp. La maggioranza quindi sceglie di non scegliere, affermando di voler prendere tempo, ancora, dopo più di venti anni di dibattito anconetano sul tema. Questo manifesta la profonda divisione interna alla maggioranza sul tema, nonché il suo tentativo di arrivare alle prossime elezioni comunali, fra due anni, cercando di conservare il consenso sia di chi è contrario sia di chi è a favore dell’Amp. Spiace vedere come questa amministrazione non abbia coraggio di prendere una posizione, su questa come su tante questioni, lasciando questa città ormai in uno stato di immobilismo che danneggia le nostre grandi potenzialità e il nostro futuro