Area camper “La fisarmonica”: aperta ai turisti itineranti

A Castelfidardo è stata inaugurata la scorsa estate“La fisarmonica” ed ora è pronta ad accogliere i turisti. La struttura in via delle Sgogge è gestita dalla Pro Loco e va a intercettare le esigenze del turismo itinerante, una forma di tendenza e in grande crescita. «La piazzola di sosta - si legge nella nota - può ospitare fino a nove camper; con una tariffa giornaliera di dieci euro, si può fruire gratuitamente di una serie di servizi accessori, come allaccio acqua ed energia elettrica, scarico liquami, area relax, un piccolo orto botanico e anche un barbecue».

Aperto tutto l'anno, l'ingresso è consentito a veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all’alloggio di un massimo di sette persone, compreso il conducente ma è comunque garantito anche ad ospiti di passaggio che abbiano necessità di effettuare esclusivamente lo scarico e carico dell’acqua per il tempo strettamente necessario.