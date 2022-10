Arcopolis cerca volontari: i gruppi di lavoro in via di formazione per la vita culturale del quartiere

L'associazione Arcopolis cerca volontari. Il gruppo attivo nella vita culturale degli Archi, presideduto da Silvio Boldrini, sta per creare dei gruppi di lavoro dedicati.«Le cose da fare sono davvero tante ma procedere con il solo volontariato è molto difficile e dispendioso, per cui prima di metterci al lavoro abbiamo scelto di verificare prima le energie a disposizione» fa sapere Boldrini-

I gruppi in via di formazione

GRUPPO PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA SEDE "CASA NOSTRA":

«La sede, con grande fatica, è quasi ultimata ma ci sono ancora tante cose da fare e fino a quando non le finiamo non riusciamo ad iniziare le attività. Non possiate pagare professionisti perché i pochi soldi che abbiamo raccolto li abbiamo già quasi tutti spesi per i lavori di ristrutturazione. Servono persone che hanno voglia di dare una mano, anche chi non è "pratico" ma ha voglia si proponesse».

GRUPPO CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL CAMPO VERDE PACIFICO RICCI:

«Nonostante i numerosissimi sforzi la situazione al Campo Verde continua ad essere critica. Non abbiamo ancora le luci, telecamere e il chiosco che ci sono stati promessi. Servono persone che controllano e custodiscano il parco fino a quando la situazione non cambierà. Se cambierà».

GRUPPO PER LA PULIZIA E CURA DEL QUARTIERE:

«Abbiamo pensato di formare un gruppo di lavoro che collabori con i rappresentanti del nostro CTP (in particolare con Loretta Boni e Giada Matricardi) riguardo ai vari interventi da fare nel quartiere».

GRUPPO GRAFICA E COMUNICAZIONE CON I SOCIAL:

«Cerchiamo volontari che diano la loro disponibilità per la grafica e la pubblicità dei nostri eventi».

GRUPPO ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI AL CAMPO VERDE PACIFICO RICCI:

«Al Campo Verde abbiamo il campo da calcetto, da tennis, da basket, da calcio tennis e vorremmo farci anche una palestra di pugilato all'aperto. Se qualcuno vuole aiutare a promuovere eventi sportivi lo inseriremo nel nostro coordinamento volentieri».

GRUPPO DOPOSCUOLA, CORSI DI LINGUA ITALIANA PER DONNE E CENTRI ESTIVI:

«Stiamo già formando un gruppo di volontari che può offrire un doposcuola gratuito ai bambini e adolescenti. Vorremmo promuovere corsi di lingua italiana e iniziare ad organizzare il centro estivo popolare per la prossima stagione»

GRUPPO BANDI:

«Non abbiamo una lira e abbiamo fatto mille iniziative. Cerchiamo persone che sappiano seguire i bandi per poter finanziare le nostre attività. Solo con il volontariato le energie finiscono e non si va lontani».

GRUPPO EDITORIA ARCOPOLIS:

«Abbiamo già diverse pubblicazioni da stampare, altre che ci piacerebbe realizzare. L editoria Arcopolis nasce con l intento di dare valore al "sapere emotivo" delle persone ordinarie. È un progetto molto bello e chi vuole lo può approfondire e collaborare».

GRUPPO LABORATORI MUSICALI:

«Esiste già il Laboratorio Rap "Rap Attitude Lab School", oltre a questo vorremmo promuovere eventi musicali dando soprattutto valore ai musicisti locali, corsi di musica, ricerca delle musiche tradizionali dei "popoli" degli Archi, ecc»

GRUPPO ART IN MY HEART:

«È un' esperienza già avviata e che vorremmo portare avanti e fare crescere. Vogliamo fare diventare gli Archi il quartiere dell'arte urbana, realizzando opere d'arte pittoriche, scultoree, ecc. che raccontino le identità degli abitanti. Il progetto prevede che si formi un gruppo di artisti che si occupino di trovare i fondi, progettare e realizzare le opere d'arte creando laboratori di condivisione e progettazione aperti al territorio».

GRUPPO ARCOPOLIS DANCE POWER:

«Anche questa è un'esperienza già avviata che vorremmo proseguire e fare crescere. Il progetto vuole valorizzare e trasmettere le danze tradizionali delle diverse culture degli Archi».

GRUPPO CUC.IN.A (Cucina Internazionale de j'Archi):

«È un'esperienza che abbiamo già avviato ma che va fatta crescere. Utilizzando la nostra sede intendiamo proporre cene tradizionali delle varie culture del quartiere con il proposito di trasmettere la storia di ogni cultura creando momenti conviviali e di incontro. Vogliamo fare nascere un coordinamento che si occupi di coordinare e organizzare».