L'Arco Clementino diventa rosso, l'iniziativa per la giornata mondiale dei donatori

Anche l’Avis Comunale di Jesi parteciperà alla Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, appuntamento internazionale che si tiene ogni anno per ringraziare i donatori volontari non remunerati e per far crescere nel mondo la consapevolezza dell’importanza che le donazioni siano effettuate con regolarità, in modo da poter disporre sempre di sangue ed emocomponenti di qualità da utilizzare in ambito sanitario.

Nel 2021 l’OMS ha assegnato infatti all’Italia l’organizzazione del “World Blood Donor Day Global Event” che si terrà a Roma il 14 e 15 giugno 2021, su iniziativa del Ministero della Salute, del Centro Nazionale Sangue e delle principali Associazioni di donatori di sangue (AVIS, Croce Rossa Italiana, FIDAS e FRATRES).

L’appuntamento globale, dopo l’annullamento delle celebrazioni 2020 a causa del Covid-19, si intitola: “Give blood and keep the world beating” (Dona sangue e fai pulsare il mondo) e riparte quest’anno con una serie di attività in streaming.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è stata istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh. La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue offre anche l’opportunità di sensibilizzare i governi e le autorità sanitarie a potenziare la rete che garantisce le donazioni. Molti saranno i donatori dell’Avis Comunale di Jesi che prenderanno parte alle iniziative previste dal programma romano e anche Jesi, se la richiesta avanzata dall’Avis al Sindaco verrà accolta, per celebrare la giornata mondiale avrà l’Arco Clementino colorato di rosso come il Colosseo a Roma.