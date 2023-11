Archivio di Stato di Ancona, apertura straordinaria nella giornata di studio in memoria di Diego Pedrini

ANCONA – L’Archivio di Stato di Ancona, sabato 2 dicembre dalle ore 9.00 alle 13.00, sarà aperto al pubblico in via straordinaria con un evento dedicato al ricercatore Diego Pedrini, ad un anno dalla sua prematura scomparsa. L’Istituto ha pertanto organizzato una Giornata di studio in sua memoria che vedrà, alle ore 11.00, la presentazione del suo ultimo grande impegno storiografico, ossia del volume “Il prezzo del perdono. Il Tribunale episcopale di Jesi in età moderna (1530-1730)”, opera edita a Fermo nel 2020 da AndreaLivi Editore. Pedrini, con la moglie Lucia Dubbini, per quasi una decina di anni ha consultato, schedato e analizzato tutti i processi penali istruiti dal tribunale diocesano di Jesi nel corso di due secoli.

Scritture, conservate dall’Archivio di Stato e in parte dall’Archivio storico della diocesi jesina, che gli hanno permesso la pubblicazione di articoli e saggi, l’organizzazione e partecipazione a incontri tematici nazionali ed internazionali e, ancora, la creazione di una banca dati contenente dettagliati riferimenti relativi ai processi criminali studiati durante le indagini a tappeto da lui realizzate. A causa delle restrizioni dovute all’emergenza epidemica, il saggio non ha sinora beneficiato di una presentazione ufficiale che delinei il valore di questa monografia sull’operato del tribunale diocesano di Jesi. Un’analisi lucida che rileva come l’azione di risposta istituzionale alle devianze sociali riscontrate negli atti giudiziari sia, nel lungo periodo, determinata da soluzioni temperate dalla volontà di non suscitare pubblico scandalo, mantenendo così quieta e sotto controllo la comunità locale.

All’evento interverranno il Direttore dell’Archivio di Stato, Lucia Dubbini, Dennj Solera dell’Università degli Studi di Siena, l’editore Andrea Livi ed Eleonora Barontini dell’Archivio dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo. Nell’occasione, saranno esposte le pubblicazioni di Pedrini e presentata anche la banca dati digitale dei processi criminali del tribunale episcopale di Jesi, ideata e redatta con sua moglie a corollario delle ricerche, offerta al pubblico quale strumento di conoscenza del fondo archivistico.