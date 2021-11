Arbitri, fischietto “storico” per i dorici: a Carrara arbitrerà Maria Marotta

Carrarese-Ancona Matelica, in programma sabato alle 15 allo stadio Dei Marmi di Carrara (con diretta su Raisport), sarà diretta dalla signora Maria Marotta di Sapri e si tratta di una designazione molto particolare.

Il fischietto campano classe 1984 è stata la prima donna in assoluto ad arbitrare una sfida di Serie B (Reggina-Frosinone del maggio scorso) tagliando un traguardo storico per il calcio italiano. Classe 1984, ha mosso i primi passi da arbitro, in Campania, nel 2001 per salire nove anni dopo in Serie D. Dal 1°gennaio 2016 è diventata “internazionale” ed è considerata dagli addetti ai lavori un fischietto di sicuro avvenire al pari della francese Stephanie Frappart, primo arbitro rosa in Champions League. Nel 2018 la Marotta è stata inserita nell’organico arbitrale della Serie C e contestualmente ha partecipato agli Europei femminile under19 in Scozia dirigendo diverse gare. Tra le tacche già raggiunte anche la finale di Coppa Italia Primavera 2020 che ha visto la Fiorentina imporsi sul Verona. In Coppa Italia, lo scorso anno, ha diretto anche Cosenza-Monopoli (terzo turno eliminatorio).