Associazione Aquila Ancona, inaugurata la sede di Via Scrima alla presenza delle autorità

In occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Via Scrima dell'Associazione Aquila di Ancona avvenuta sabato scorso, associazione sportiva impegnata da sempre anche nel sociale, al taglio del nastro era presente anche il presidente di Estra Prometeo Marco Gnocchini attento, come di consueto, alle politiche sociali e sportive che prendono forma nel capoluogo:

«Per me è un grande orgoglio essere presente perchè ogni manifestazione di sport e di sociale sul territorio fa bene alla crescita collettiva. L'attività di questi ragazzi è sinonimo di integrazione, di valori sani e positivi dello sport. Inoltre, sportivamente, nell'ottica di una ripartenza dobbiamo potenziare sempre più la base puntando sui giovani e sugli appassionati. Da parte mia il sostegno a questo tipo di attività ci sarà costantemente e applaudo i dirigenti dell'Aquila Ancona per tutto quello che stanno facendo e che hanno fatto in questi anni. Un plauso va fatto anche all'amministrazione comunale per l'impegno e l'appoggio che dona a queste realtà».

Orgoglio nelle parole del presidente dell'Aquila Ancona Pali Gjeko e anche del neoconsole italiano dell’Albania Armand Memushi che hanno affermato all’unisono: «Vogliamo crescere sempre di più, anche nelle condizioni di difficoltà dalle quali siamo reduci. Le cose migliori si fanno con impegno e sacrificio e la storia culturale di questa associazione parla chiaro. Ringraziamo le autorità presenti e il presidente di Estra Prometeo Marco Gnocchini da sempre vicino alle nostre esigenze».

Alla presentazione erano presenti gli assessori del Comune di Ancona Stefano Foresi e Andrea Guidotti, il Vicesindaco Pierpaolo Sediari, le comunità albanesi di Fermo, Senigallia e San Benedetto del Tronto nonchè il presidente onorario dell'Associazione Aquila Josif Radi.