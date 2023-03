Genitori più sereni con l'app che segue in tempo reale la tratta degli autobus scolastici

FABRIANO- Una app che permette ai genitori di seguire in tempo reale la tratta del bus del proprio figlio o dei propri figli. Il servizio, già attivo, è stato pensato dal Comune di Fabriano in collaborazione con la cooperativa sociale Castelvecchio Service per semplificare la vita dei genitori con figli che prendono gli autobus scolastici comunali per andare a scuola o tornare a casa dopo le lezioni. L’applicazione “Comunibus” è gratuita ed è utilizzabile dal proprio cellulare.

«La web-app, totalmente gratuita e già funzionante, permette di monitorare in tempo reale il bus del proprio figlio, controllare quando sale e scende e sapere così sempre quando arriva alla fermata- dichiara l’Assessore alla Solidarietà Dilia Spuri -. Ovviamente, nel caso succedesse qualcosa, come un ritardo o altro, sarà l’app ad avvisare. È un modo quindi per semplificare la vita dei genitori, che non dovranno più attendere l’arrivo del bus, magari sotto la pioggia, ma sapranno esattamente quando sarà in arrivo per andare a prenderli alla fermata o aspettarli a casa».

«È un servizio di nostra proprietà che abbiamo fatto realizzare dopo aver parlato con tanti genitori, ascoltato le loro esigenze e sperimentato in questi ultimi mesi - dichiara Marco Salari, presidente della Cooperativa Sociale Castelvecchio Service-. È una web-app semplice da utilizzare, che si scarica dal sito (https://comunibus.cvs.coop). Basta solo richiedere l’accesso e, una volta svolte le necessarie verifiche con gli Uffici Comunali, si riceverà un codice da inserire nella stessa app e quel momento in poi si potrà seguire la tratta del bus si saprà con certezza quando il bus starà per arrivare e se tutto procede bene». Prendere il bus comunale per andare a scuola o tornare a casa dopo l’orario scolastico, sarà ancora più sicuro e semplice.